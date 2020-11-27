اغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في طهران

2020/11/27 | 17:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة باغتيال عالم نووي إيراني في منطقة آبسرد دماوند في طهران، لكن منظمة الطاقة النووية الإيرانية نفت الخبر.

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