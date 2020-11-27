الأسهم الأمريكية ترتفع في المستهل مع تراجع المخاوف السياسية

2020/11/27 | 17:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، مع آمال لقاح كورونا وتراجع عدم اليقين السياسي.

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