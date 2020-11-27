العراق يسجل 2545 إصابة و42 وفاة جديدة بـ

2020/11/27 | 17:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت وزارة الصحة العراقية 2545 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع مجمل الإصابات إلى 547215 حالة.كما أعلنت "الصحة" في بيانها اليوم الجمعة، وفاة 42 حالة جديدة لمصابين بالمرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12167 حالة.وبلغت نسبة الشفاء من …

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