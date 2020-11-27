عدنان درجال في ضيافة نادي نوروز

2020/11/27 | 18:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام وزير الرياضة الاتحادي عدنان درجال ووزير الثقافة في حكومة اقليم كوردستان محمد سعيد بتلبية دعوة من ادارة نادي نوروز في السليمانية، لتناول الغداء.

وخلال الدعوة التي حضرها عدد من المسؤولين الرياضيين في السليمانية، اشاد درجال بدور نادي نوروز في تطوير الرياضة باقليم كوردستان والعراق، مثمنا دور رئيس النادي والهيئة العاملة في النادي على ما يقومون به في مشروع بناء ملعب دولي في السليمانية.

وشدد درجال على ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارة والنادي لتقديم صورة افضل في المستقبل للرياضة في الاقليم والعراق.

PUKmedia / خاص ‌

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