المرأة العراقية... الجائحة تفجر ملف العنف الأسري

2020/11/27 | 18:09 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذه الحلقة من برنامج "هي الحدث" وجهتها العراق، لنلقي الضوء على مشكلة العنف الأسري خلال فترة الجائحة، نتعرف خلالها على الصحفية العراقية فرح عدنان، التي أعدت مؤخرا تقريرا حول تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19 على النساء العراقيات.

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