صحة ذي قار تكشف عن حصيلة احتكاك تظاهرات ساحة الحبوبي

2020/11/27 | 18:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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ذي قار- واع

كشفت دائرة صحة ذي قار، اليوم الجمعة، عن حصيلة احتكاك تظاهرات ساحة الحبوبي.

وقال الناطق الرسمي باسم اعلام دائرة صحة ذي قار عمار بشار الزاملي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الحصيلة بلغت وفاة شخص واحد إثر طلق ناري، فضلا عن، حالة خطرة".

وأضاف أن "الإصابات الخفيفة بلغت 40 شخصاً، بينهم 5 بطلق ناري والآخرون بالحجارة والآلات الحادة".

وتابع أن "هناك خمس إصابات من القوات الأمنية بينهم ضابط".

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