صحة ذي قار: قتيل وعشرات الجرحى في أحداث الهجوم على الحبوبي

2020/11/27 | 18:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اكدت دائرة صحة ذي قار، الجمعة، سقوط العشرات من الجرحى فضلا عن مقتل شخص في احداث ساحة الحبوبي.



وقال الناطق الرسمي باسم اعلام دائرة صحة ذي قار عمار بشار الزاملي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (27 تشرين الثاني 2020)، إن "الحصيلة بلغت وفاة شخص واحد إثر طلق ناري، فضلا عن، حالة خطرة".

وأضاف أن "الإصابات الخفيفة بلغت 40 شخصاً، بينهم 5 بطلق ناري والآخرين بالحجارة والآلات الحادة".

وتابع أن "هناك خمس إصابات من القوات الأمنية بينهم ضابط".

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