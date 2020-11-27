صحة ذي قار تكشف أرقام ضحايا مواجهات ساحة الحبوبي

2020/11/27 | 18:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 17 دقیقة

788 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت دائرة صحة ذي قار، الجمعة، وفاة شخص وإصابة 40 آخرين، فيما أصيب 5 عناصر من القوات الأمنية بينهم ضابط، خلال مواجهات حدثت في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.

وذكر الناطق باسم اعلام الدائرة، عمار بشار الزاملي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (27 تشرين الثاني 2020)، إن "حصيلة احتكاك تظاهرات ساحة الحبوبي بلغت وفاة شخص واحد إثر طلق ناري، فضلا عن، حالة خطرة".

وأضاف الزاملي، أن "الإصابات الخفيفة بلغت 40 شخصا، بينهم 5 بطلق ناري والآخرين بالحجارة والآلات الحادة".

وتابع، أن "هناك خمس إصابات من القوات الأمنية بينهم ضابط".

وأفادت وسائل اعلام محلية، اليوم الجمعة، بحدوث مواجهات بين أنصار التيار الصدري ومحتجي تشرين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية أدت إلى مقتل شخص وإصابة 49 آخرين من المتظاهرين.

وبحسب مقاطع مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي واطلع عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (27 تشرين الثاني 2020)، فقد أظهرت وقوع إصابات بين صفوف متظاهري الناصرية بعد اقتحام أتباع التيار الصدري ساحة الحبوبي بالرصاص الحي، فيما احترقت عدد من الخيام فيها جراء المواجهات، وفقا لناشطين.

القوات الامنيه وين ؟! #الناصرية_تقمع pic.twitter.com/2uboo2wLfS

— Diana🇮🇶 (@dianadnoo) November 27, 2020

أتباع التيار الصدري يقتحمون ساحة الحبوبي بالرصاص الحي ويحرقون الخيم

والقمع جاري#الناصرية#الناصرية_تقمع pic.twitter.com/aIv4fOFArw

— مَغٌردِ مَنِ أّرضّ أّلََّسلَأّمَ (@DaloSalar) November 27, 2020

وبحسب الناشطين فإن اتباع التيار الصدري هاجموا بعد ظهر اليوم، ساحة الحبوبي بالرصاص الحي، والعصي والهروات، والسلاح الابيض، والحجارة، مشيرين الى ان اشتباكات اندلعت بين الجانبين.

وكان العشرات من المحتجين أقدموا، أمس الخميس، على قطع جسر الزيتون وسط الناصرية وأشعلوا الإطارات المحترقة، للمطالبة بمحاسبة قتلة أبنائهم المتظاهرين الذين سقطوا خلال احتجاجات العام الماضي.

ورفع المحتجون صورا لضحايا "مجزرة" جسر الزيتون التي وقعت قبل نحو عام وراح ضحيتها العشرات، وأكدوا أن تحرك اليوم سيكون اعتصاما مؤقتا للتذكير بالحادثة، وفي حال لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقة بمحاسبة القتلة فستكون لهم وقفات جديدة.

وقتل نحو 46 شخصا وسط مدينة الناصرية بعد ان فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين الذين كانوا يغلقون جسر الزيتون وطرقا أخرى رئيسية مؤدية إليه قبل نحو عام من الان، وقال مسعفون في حينه إن عشرات الإصابات القاتلة لحقت بالمحتجين السلميين برصاص البنادق والأسلحة الآلية.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تكشف أرقام ضحايا مواجهات ساحة الحبوبي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تكشف أرقام ضحايا مواجهات ساحة الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).