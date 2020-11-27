2020/11/27 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز شبكات التواصل "الإجتماعي" في الوطن العربيأدوات الإستعمار الثقافيقُدِّرَ (بنهاية سنة 2016) عدد مستخدمي الإنترنت في العالم بنحو أربعة مليارات شخص، أو نحو 60% من سكان العالم آنذاك، وفي سنة 2017، قُدِّرَ عدد المُستخدمين "النّشطين" لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحوالي ملياري شخص شهريا (300 ألف مُشاركة في النقاشات، كل دقيقة)، و يقضون حوالي خمسة مليارات دقيقة على موقع "فيسبوك"، ويرسل مستخد ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فضاء افتراضي وعدو حقيقي - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فضاء افتراضي وعدو حقيقي - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).