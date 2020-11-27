هكذا تلاشت فقاعة الديمقراطية الأميركية - رضي السمّاك

2020/11/27 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السمّاك لعقود طويلة ظلت الولايات المتحدة تتباهى بنفسها كأعظم دولة في العالم في شتى مناحي الحياة الحضارية ؛ بدءاً من تطورها المذهل - الذي لا مراء فيه - في الميادين العلمية والتكنولوجبة والصناعية ، ومروراً بالمجالات الثقافية والفنية ؛ مع أنها في هذه المجالات بين بين ، وانتهاء بتقديم نفسها نموذجاً عالمياً ملهماً للشعوب باعتبارها دولة ديمقراطية - دستورية يفصل الدستور بين سلطاتها الثلاث وتظلل المساواة شعبها ب ......





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