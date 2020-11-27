رصد مخلوق بحري على الشاطئ شبيه بالتنين يُعرف باسم “أجمل قاتل في المحيط”

2020/11/27 | 18:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

ذكرت وسائل الإعلام أن امرأة صادفت مخلوقا بحريا غريبا أثناء السير في 16 نوفمبر، على طول الشاطئ في شبه جزيرة كيب بجنوب إفريقيا.

ويوصف المخلوق البحري بأنه “أجمل قاتل في المحيط” بسبب لونه الأزرق المبهر ولسعته القاتلة.

ووقع العثور على المخلوق المسمى Glaucus atlanticus، والمعروف باسم التنين الأزرق، على شاطئ Fish Hoek بالقرب من كيب تاون في جنوب إفريقيا من قبل امرأة تدعى ماريا فاغنر، كانت في نزهة على الأقدام، بعد أن جرفته الأمواج إلى الشاطئ.

ويتغذى المخلوق الغريب على رجل الحرب البرتغالي المميت (أحد أنواع قناديل البحر)، والحيوانات البحرية السامة الأخرى.



ثم تمتص الخلايا اللاذعة من طعامها وتخزنها بجرعات مركزة، ما يعطيها لدغة أقوى بكثير من فريستها.

وتشمل الأعراض النموذجية للسعة التنين الأزرق الغثيان والألم والقيء والتهاب الجلد التماسي التحسسي الحاد.

وقالت فاغنر: “لم أر من قبل مثل هذا المخلوق رغم أني عشت بالقرب من هذا الشاطئ معظم حياتي.



إنه يشبه إلى حد ما عقرب البحر.



إنه صغير، طوله نحو بوصة واحدة، ولونه أزرق في الأعلى وأبيض من أسفل.



لم يكن من الصعب رؤيته على الرمال البيضاء.”

وأضافت أنه كان لديها شعور بأن لمس هذا المخلوق سيؤذيها ما دفعها لحسن الحظ إلى الابتعاد عنه، مشيرة إلى أنه كان ما يزال على قيد الحياة عندما رأته، وربما هذا ما يجعله غير محتاج لمساعدتها وربما سيعيده المد إلى البحر بسهولة.

ونشرت المرأة صورا مذهلة ومقطع فيديو للمخلوق الذي اكتشفته على الشاطئ على صفحتها على فيسبوك Fish Hoek Beach.انتهى 25

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