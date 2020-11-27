النفط يعود من الكفل بفوز ثمين على القاسم بدوري الكرة الممتاز

2020/11/27 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق النفط بكرة القدم اليوم الجمعة (27 تشرين الثاني 2020)، فوزاً ثميناً على القاسم 2- صفر، بلقاء جرى على ملعب الكفل، في استكمال منافسات الجولة الخامسة بدوري الكرة الممتاز.

وقال مراسل (بغداد اليوم):" الشوط الاول لم يرتقي للمستوى المطلوب، ليخرج الفريقان بنتيجة التعادل السلبي، مع افضلية للنفط في الحيازة والضغط".

واضاف:" ومع بداية الشوط الثاني، إستمرت افضلية النفط وهدف التقدم عند الدقيقة 49 بواسطة احمد سرتيب، واضاف وليد كريم هدفا ثنيا للنفط، ليخرج الاخير منتشيا بفوز ثمين على القاسم 2- صفر".

وكانت الجولة الخامسة قد افتتحت اليوم الجمعة، بفوز الديوانية على الشرطة وتعادل الطلبة وزاخو، والكهرباء والصناعات.

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