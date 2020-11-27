2020/11/27 | 18:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مستشار محافظة الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الجمعة، بان منفذ طربييل الحدودي مع الاردن سجل اعلى مستوى انتعاش للتبادل التجاري منذ اعادة افتتاحه امام حركة المسافرين ونقل البضائع .

وقال الطرموز في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” منفذ طربييل الحدودي مع الاردن غربي الانبار، سجل ارتفاع وتيرة التبادل التجاري للمرة الاولى منذ افتتاحه حيث وصل عدد الشاحنات القادمة من الاراضي الاردنية باتجاه منفذ طربيل الى اكثر من 2000 شاحنة محمللة بمختلف السلع في اليوم الواحد “.

واضاف ان” ارتفاع وتيرة التبادل التجاري مع الاردن يمثل نقل تحول في توفير السلع التي تحتاجها الاسواق المحلية ، مبينا ان” القوات الامنية تقوم بعمليات تدقيق للشاحنات وسائقيها لتأكد من البضائع وسائقي الشاحنات ومعرفة موقفة الامني، موضحا ان” كافة الطرق التي تؤدي الى منفذ طربييل الحدودي مع الاردن امن ومستقر وان القوات الامنية تقوم بعمليات تأمين الطريق الدولي السريع امام حركة نقل البضائع والمسافرين “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منفذ طربييل الحدودي مع الاردن يسجل اعلى مستوى انتعاش للتبادل التجاري منذ افتتاحه ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( منفذ طربييل الحدودي مع الاردن يسجل اعلى مستوى انتعاش للتبادل التجاري منذ افتتاحه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).