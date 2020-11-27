السوداني يقدّم خارطة طريق لمنح رخص جديدة للهاتف النقال

2020/11/27 | 18:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أعلن عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، تقديم خارطة طريق لمنح رخص جديدة للهاتف النقال، مبيناً أن من بينها رخصة وطنية حكومية.

وقال السوداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "قدم خارطة طريق تفصيلية مقترحة لمنح رخص الهاتف النقال الجديدة التي يبدأ ‏العمل بها بعد نفاد عقد التراخيص الحالية الى رئيس مجلس الوزراء"، مضيفاً أن "خارطة الطريق تضمنت منح ثلاث رخص جديدة لشركات عالمية ‏رصينة كفوءة مالياً وغير مرتبطة بأية جهة سياسية داخل العراق أو خارجه".

وأشار إلى أن "منح الرخص مشروط بأن ان تكون ‏إحداها رخصة وطنية حكومية للعمل على ادخال خدمة الجيل الرابع والجيل الخامس للعراق"، ‏مبيناً أن "اختيار الشركات الفائزة سيكون على وفق إجراءات منافسة شفافة وعادلة عبر لجنة من الخبراء ‏المختصين المستقلين المشهود لهم بالنزاهة والحس الوطني تشرف على ‏إجراءات منح الرخص الجديدة وتضع الشروط والضوابط اللازمة لضمان الاختيار ‏المناسب للشركات الجديدة بعيداً عن الشركات الفاسدة أو الفاشلة أو التي تمثل واجهات لأحزاب ‏او جهات سياسية".



ولفت السوداني إلى أن "هذه الشركات الجديدة لن تبدأ من الصفر كما يحاول ‏بعض المنتفعين تصوير ذلك لأنها وبحسب المادة (28) من عقد الترخيص ستتفاوض مع ‏الشركات المنتهية تراخيصها لنقل قواعد المشتركين والبنى التحتية والموجودات الأخرى ‏اليها في ضمن المدة الانتقالية المحددة اللازمة لنقل الخدمة من دون إضرار المواطن".

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