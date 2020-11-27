الناصرية.. عودة الهدوء لساحة الحبوبي وقطع جسر الحضارات بالاطارات المحترقة

2020/11/27 | 18:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار-اين]افاد مصدر أمني، الجمعة، بانتهاء عمليات الكر والفر وعودة الهدوء الى ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

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