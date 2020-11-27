2020/11/27 | 18:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 5 دقیقة

21 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لديها محسن فخري زاده، وتصف عملية اغتياله بالإرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم (27 تشرين الثاني 2020)، أن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

واضافت، انه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إنقاذه".

واوضحت، انه "ومنذ دقائق قليلة نال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال درجة الشهادة الرفيعة".

وكانت معلومات متضاربة نشرت بشأن عملية الاغتيال حيث اكدت وكالة فارس إن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قتل بإطلاق نار في العاصمة طهران، فيما قالت وكالة تسنيم إن فخري زاده لا يزال في غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياته.

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تؤكد مقتل العالم النووي محسن فخري زادة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تؤكد مقتل العالم النووي محسن فخري زادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).