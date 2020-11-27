تصريحات 'غريبة' من الصحة العالمية بشأن كورونا تعلنها لأول مرة

2020/11/27 | 18:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توقعت منظمة الصحة العالمية، ان يعود العالم إلى الوضع الطبيعي وتحقيق السيطرة الفعالة على فيروس كورونا خلال العام المقبل.

وقال مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، ان عودة العالم إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وذكر مسؤول الصحة العالمية إن هذه اللقاحات، بالإضافة الى الإجراءات الحالية، ستمكن من تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض.

وتعد هذه تصريحات "غريبة"، اذ لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا، تنضم منظمة الصحة العالمية إلى قائمة المتفائلين بقرب التخلص من الكابوس، بعد ان استمرت لأشهر لا تصدر سوى تحذيرات، وأنباء متشائمة.





وكانت العديد من الدول سارعت لوضع خطط للاستفادة من اللقاحات في أقرب الآجال، إذ قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل.

وأكد ترمب أن العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن سيكونون أول المستفيدين من اللقاح، بينما يتوقع أن تشمل الفئة التالية العاملين في المجالات الأساسية والوظائف التي لا يمكن إنجازها من المنزل.

ووسط هذا التفاؤل تشتد المنافسة بين منتجي اللقاحات فقد أعلنت روسيا التوصل لاتفاق مع الهند يهدف إلى إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من اللقاح الروسي سبوتنيك المضاد لفيروس كورونا.

وستعمل مجموعة هيتيرو الهندية بموجب الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح داخل الهند سنويا.

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