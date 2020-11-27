صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ”91″ المسجلة اليوم

2020/11/27 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 91 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 48 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 91 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

48 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الشعب 11 حالة

قطاع الصدر 11 حالة

قطاع البلديات الاول 12 حالة

قطاع البلديات الثاني 5 حالات

قطاع المدائن 3 حالات

– 43 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 21 حالة ضمن محلات 539، 532، 530، 532، 534، 535، 563، 570

الكرخ حالتين حي الجامعة

محافظة صلاح الدين حالة واحدة بيجي

الامين حالتين محلة 379

السعدون حالة واحدة محلة 103

كريعات حالة واحدة محلة 336

بغداد الجديدة حالة واحدة محلة 706

الشعب 3 حالات محلة 357، حي اور

الاعظمية حالة واحدة محلة 307

البلديات حالتين قرب مصرف الرشيد

القاهرة حالة واحدة محلة 309

سبع ابكار حالتين محلة 340

الكرادة 4 حالات محلة 906، 909

كمب سارة حالة واحدة

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 70435 توفي منهم 1395 فيما اكتسب الشفاء 66700 ومتبقي قيد العلاج 2340”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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