2020/11/27 | 18:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النحاس لليوم الرابع على التوالي خلال تعاملات الجمعة، لتواصل الصعود لأعلى مستوى في 7 سنوات، مع آمال انتعاش الطلب على المعدن بعد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النحاس تقفز لأعلى مستوى في 7 سنوات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النحاس تقفز لأعلى مستوى في 7 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).