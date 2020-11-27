مبيعات التجزئة الأمريكية عبر الإنترنت ترتفع لمستوى قياسي في

2020/11/27 | 18:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة خلال عطلة عيد الشكر إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

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