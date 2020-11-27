-عناقيد الثلج- مدينة المحرق القديمة - احمد جمعة

2020/11/27 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_جمعة مقطع من رواية "عناقيد الثلج" ثمرة هذا الخريف وتصدر قريبًا...- لا أفهم خوْفي وأشعرُ بتهديدٍ من الحياة، من كلِّ شيءٍ، أخشَى أن تتَركيني، أهابُ أن ينْضُبَ المال الذي معي ولا أملكُ عمل أقوم به، أخاف العودَّة للغوصِ ثانية، أخاف من وجودِ ميتٍ دُفنَ هنا بصَحنِ الدار، حتى أننا لم نُعْلِم سكان الحي ولا أحدٌ يعرفُ بأنَها رحَلتْ...أخاف - كفى إدريس.انْزلَقتْ من فوق السرير ووقفتْ أمامه، كان الليلُ ......





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