بالوثائق .. السوداني يقترح خارطة طريق تفصيلية لمنح رخص الهاتف النقال الجديدة

2020/11/27 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اقترح النائب المستقل محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، خارطة طريق تفصيلية مقترحة لمنح رخص الهاتف النقال الجديدة ، مؤكدا الى انها تضمنت منح ثلاث رخص جديدة لشركات عالمية ‏رصينة كفوءة مالياً وغير مرتبطة بأية جهة سياسية داخل العراق أو خارجه.وقال السوداني في بيان تلقته وكالة “المركز الخبري الوطني”،انه “استكمالا لما […]

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السوداني يقترح خارطة طريق تفصيلية لمنح رخص الهاتف النقال الجديدة المركز الخبري الوطني.

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