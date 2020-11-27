النفط يتغلب على فريق القاسم في ممتاز الكرة

2020/11/27 | 19:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…تغلب فريق النفط على نظيره القاسم بهدفين دون في اللقاء الذي احتضنه ملعب الكفل صمن منافسات الاسبوع الخامس من الدوري الممتاز بكرة القدم.

ويدين النفط في فوزه الى اللاعبين احمد سرتيب ووليد كريم، اللذان تناوبا على تسجيل ثنائية الفريق في الدقيقتين 50 و85.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد النفط الى النقطة الثامنة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد لقاسم عند النقطة الثانية في المركز الـ18.



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