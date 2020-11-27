2020/11/27 | 19:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر أخبار عبر حسابه في موقع "تويتر"، بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة.

ولم يعلق ترامب على حادثة الاغتيال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يتفاعل مع اغتيال العالم النووي الإيراني وينشر أخباراً عن الحادثة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يتفاعل مع اغتيال العالم النووي الإيراني وينشر أخباراً عن الحادثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).