"تذكروا هذا الاسم".. عندما حذر نتانياهو من "أبو القنبلة النووية الإيرانية"

2020/11/27 | 19:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مقتل العالم الإيراني المتخصص في مجال الطاقة النووية والصواريخ، محسن فخري زاده، الجمعة، في مدينة ابسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران.

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