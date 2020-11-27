الحشد يعيد 50 عائلة نازحة الى مناطقها شمال المقدادية

2020/11/27 | 19:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز}تمكن اللو اء24 بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة،من إعادة 50 عائلة نازحة الى مناطقها شمال المقدادية في محافظة ديالى.

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