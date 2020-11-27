نائب: مصارف العراق هي لغسيل الأموال والتحايل

2020/11/27 | 19:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة السند الوطني النيابية فالح الخزعلي، اليوم الجمعة، ان "مصارف العراق هي مصارف غسيل أموال وفواتير كذب وتحايل".

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