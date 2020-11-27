خام برنت يقفز بأكثر من 1 بالمئة مع استمرار الاستقرار بعد اجتماع “اوبك+”

يس عراق – بغداد
تحولت أسعار خام برنت، اليوم الجمعة، للارتفاع خلال التداولات لتقفز بأكثر من 1%، مع استمرار تركيز المستثمرين على الاجتماع الذي ستعقده مجموعة “أوبك +” على مدار الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وتعتزم “أوبك+” إجراء محادثات غير رسمية عبر الإنترنت السبت، قبيل اجتماعها الرسمي الذي ستتخذ خلاله قرارًا بشأن قرار تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الثاني بنسبة 1.1% أو بقيمة 52 سنتًا عند 48.32 دولار للبرميل.
وقلصت عقود الخام الأمريكي خسائرها إلى 0.5% أو 24 سنتًا ليتداول عند 45.47 دولار للبرميل، لكنها لا تزال تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بحوالي 6%.
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