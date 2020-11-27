2020/11/27 | 19:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

922 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أظهر تسجيل مصور، الجمعة، لحظة نقل العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، إلى إحدى مستشفيات الإيرانية بمروحية هليكوبتر بعد تعرضه لعملية اغتيال في العاصمة طهران.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم (27 تشرين الثاني 2020)، مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لديها محسن فخري زاده، واصفة عملية اغتياله بـ"الإرهابية".

وذكرت الوزارة أن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

واضافت، انه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إنقاذه".

وأوضحت، انه "ومنذ دقائق قليلة نال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال درجة الشهادة الرفيعة".

وكانت معلومات متضاربة نشرت بشأن عملية الاغتيال حيث اكدت وكالة فارس إن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قتل بإطلاق نار في العاصمة طهران، فيما قالت وكالة تسنيم إن فخري زاده لا يزال في غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياته.

من جانبه دان وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، اغتيال العالم محسن فخري زادة، واصفا العملية بـ"الإرهابية والعمياء".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. لحظة نقل العالم الإيراني زاده بالمروحية قبل مفارقته الحياة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. لحظة نقل العالم الإيراني زاده بالمروحية قبل مفارقته الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).