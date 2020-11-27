الجيش الإيراني: الانتقام القاس بانتظار منفذي جريمة اغتيال العالم النووي ومن يقفون وراءهم

2020/11/27 | 19:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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شدد رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، على أن الانتقام القاس بانتظار منفذي جريمة اغتيال العالم محسن فخري زادة ومن يقفون وراءهم.

وصرح قائد الأركان الإيراني بأن مسؤولية اغتيال العالم محسن فخري زادة تقع على عاتق إرهابيين على ارتباط بالاستكبار العالمي والكيان الصهيوني.

وأكد أن طهران لن تتوانى عن مطاردة ومعاقبة المسؤولين عن اغتيال العالم محسن فخري زادة.

وأفاد بأن العالم محسن فخري زادة تمكن من زيادة القدارت الدفاعية الإيرانية إلى مرحلة جيدة من الردع.

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