مسؤول: 36 شركة روسية ترغب بدخول السوق العراقي بمختلف التخصصات

2020/11/27 | 19:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ذكرت وزارة التجارة العراقية أن 36 شركة روسية ترغب بدخول السوق المحلي بمختلف التخصصات.جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية عادل المسعودي، بممثل مجلس الأعمال الروسي العراقي، مكسيم بيتروفتج، المدير المساعد للمجلس، …

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