رواية الصمت اليابانية - خليل الشيخة

2020/11/27 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_الشيخة تعد رواية الصمت ( silence) من روائع الفن الروائي في القرن العشرين.



فقد كتبها الأديب الياباني شوساكو أندو (shusaku Endo) عام 1966 وترجمت إلى الانكليزية عام 1969.



يعتبر بعض النقاد بأنها رواية دينية، وأنا أراها تاريخية بامتياز.



فهي تحط على مرحلة مرت بها اليابان إبان مرحلة التبشير التي نشطت بها في القرن السادس عشر.



وهي ترصد تلك المرحلة بكل تشنجاتها.



وبما أن الكاتب مسيحي فقد جسد هذه الآلآم في روايته.



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