أزمة الفوق الفاسد وحدها لا تصنع التغيير الجذري - بشير الحامدي

2020/11/27 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي معركة السيادة على الموارد والثروات ليست معركة من أجل إجراء اتفاق مع الحكومة لتشغيل مئات من الشباب المعطل اتفاق قد لا يرى النور بذهاب الحكومة التي أجرته أو بتراجعها عن تنفيذه ولا أعتقد أن حكومة المشيشي يمكن أن تخالف الحكومات السابقة التي لم تنجز شيئا من وعودها لابل زادت كل مرة في تعميق الأزمة على كل المستويات.



معركة السيادة على الثروات هي الطور الثاني من معارك السيادة التي افتتحها 17 ديسمبر وتوقف ......





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