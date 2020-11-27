نائب يتحدث عن تأثير أزمة تأخر صرف رواتب الموظفين في العراق

2020/11/27 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

رأى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الجمعة، أن تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية يؤثر بشكل مباشر على السوق، مبينا أن أغلب الاسر تعتمد على الرواتب لتغطية متطلباتها اليومية.

وقال كوجر في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية يؤثر بشكل سلبي في حجم الطلب الاستهلاكي في السوق ويؤدي الى زيادة حجم الركود والكساد الاقتصادي الذي ينتعش من رواتب الموظفين".

وأضاف أن "الوضع المالي في البلاد معقد جدا ويحتاج إلى تنظيم وتنويع مصادر الاقتصاد عبر مساهمة أوسع للقطاع الخاص"، مؤكدا أن "هذه الخطوة تعتبر أمرًا حيويًا للتقليل من تعرض العراق للصدمات الداخلية والخارجية".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، أكد الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، أن الدولة في الوقت الحالي تمتلك ما يقارب 25 مصدر إيراد مالي، لافتا إلى أن ثلاثة مصادر كافية لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والشرائح الأخرى.

وقال حمه في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العراق يبيع النفط شهريا بحدود 3 مليار دولار، بالتالي هذه الأموال مع المصادر الأخرى كافية لتأمين ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والشرائح الأخرى".

وأضاف، أن "الحكومة لديها ما يقارب 25 مصدر مالي من بينها إيرادات الضريبة والمنافذ وإيجارات عقارات الدولة"، مبينا ان "البلد بإمكانه ان يتجاوز أزمته الحالية في حال تمت إدارة تلك المصادر بالشكل الصحيح والسليم".

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