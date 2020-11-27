2020/11/27 | 19:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآسايش تضبط العشرات من رؤوس الاغنام المهربة لإقليم كوردستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/27 | 19:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآسايش تضبط العشرات من رؤوس الاغنام المهربة لإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآسايش تضبط العشرات من رؤوس الاغنام المهربة لإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).