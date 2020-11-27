2020/11/27 | 19:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [الانبار_اين]افاد مستشار محافظة الانبار للشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز ، الجمعة، بان منفذ طربييل الحدودي مع الاردن سجل اعلى مستوى انتعاش للتبادل التجاري منذ اعادة افتتاحه امام حركة المسافرين ونقل البضائع .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( منفذ طربييل الحدودي مع الاردن يسجل اعلى مستوى انتعاش للتبادل التجاري منذ افتتاحه ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( منفذ طربييل الحدودي مع الاردن يسجل اعلى مستوى انتعاش للتبادل التجاري منذ افتتاحه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).