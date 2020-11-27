لماذا خسرت فرنسا معركة الرأي العام أمام الإسلاميين؟

2020/11/27 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسرت فرنسا، رئاسة وحكومة وإعلاماً، الجولة الأولى من المواجهة التي فتحتها مع التنظيمات الإسلامية العاملة على أراضيها.

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