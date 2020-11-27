بابل تعلن خطة طوارىء خدمية لمواجهة الأمطار

2020/11/27 | 19:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل : الفرات نيوز}أعلن محافظ بابل، حسن منديل، اليوم الجمعة،ان الحكومة المحلية وضعت خطة طوارئ خدمية لمواجهة الامطار الغزيرة المحتمل سقوطها خلال الساعات القادمة.

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