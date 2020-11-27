البرلمان الهولندي يبدي رغبته في مساعده ضحايا داعش

2020/11/27 | 19:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – امستردام عبر البرلمان الهولندي عن رغبته في مساعدة ضحايا داعش في شمال العراق وخاصة النساء والأطفال بحسب Rtlnieuws نظراً لما يمرون به من ظروف صعبة.وطالب عدة اطراف سياسية في هولندا مجلس الوزراء الهولندي بالتبرع بالمساعدات لضحايا تنظيم داعش الارهابي ابان هجومه على عدة محافظات عراقية.وتأتي هذه الخطوة مع مجيء فصل الشتاء …

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