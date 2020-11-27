2020/11/27 | 19:56 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: حصيلة جديدة لضحايا المواجهات في الحبوبي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: حصيلة جديدة لضحايا المواجهات في الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).