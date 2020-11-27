العتبة الحسينية تعلن عن موعد افتتاح مركز الشفاء ذي السعة ١٥٠ سريرا في كركوك

2020/11/27 | 19:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

اعلنت العتبة الحسينية المقدسة انجاز مركز الشفاء ال١٤ في كركوك، مبينة ان افتتاحه وتسليمه لدائرة الصحة سيكون الاسبوع المقبل.وقال رئيس قسم المشاريع الهندسية والفنية في العتبة حسين رضا لـ/المعلومة/ ان “مركز الشفاء ال١٤ في محافظة كركوك والذي تنشئه العتبة ضمن خطتها لمواجهة جائحة كورونا انجز بشكل كامل وسيتم افتتاحه في الاسبوع المقبل وتسليمه الى دائرة الصحة”.واضاف رضا ان “المركز شييد على مساحة ٣٥٠٠ متر مربع، وبسعة ١٥٠ سريرا، خصص عدد منها للعناية المركزة، وغرف خاصة بغسيل الكلى، بالاضافة الى ردهة الطوارئ”.واشار الى ان المركز سيستخدم بعد كورونا لخدمة المواطنين طبيا حيث صمم وفق طرز معمارية تمكن من استخدامه كمشفى لتقديم الاستشارات الطبية والرقود”.وبين رضا ان “المركز يحتوي على منظومة تهوية وتبريد مدعومة بالضغط السالب، ومنظومة انترنت ومنظومة مراقبة الكترونيةومنظومة استدعاء للممرضين، ومنظومة للاوكسجين والغازات الطبية”.

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