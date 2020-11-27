رئيس أركان الجيش الإيراني: الانتقام القاسي بانتظار منفذي جريمة اغتيال العالم النووي ومن يقفون وراءهم

2020/11/27 | 19:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الأركان العامة للجيش

الإيراني، اللواء محمد باقري، على أن

"الانتقام القاسي" بانتظار منفذي جريمة

اغتيال العالم محسن فخري زادة ومن يقفون

وراءهم.

وصرح قائد الأركان الإيراني بأن

"مسؤولية اغتيال ا

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