الخدمات النيابية: شبكات تصريف المياه في بغداد قديمة ومتهالكة

2020/11/27 | 20:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الجمعة، أن شبكات تصريف المياه في بغداد قديمة ومتهالكة.وقال عضو اللجنة وليد السهلاني لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، إن المشكلة التي حصلت بعد سقوط الأمطار جاءت نتيجة عدم …

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