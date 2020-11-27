ديالى تطلق نداء اخلاء عاجل لـ” صيادي الصقور” من وديان الحدود

2020/11/27 | 20:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اطلق مسؤول حكومي في ديالى، الجمعة، نداء اخلاء عاجل لصيادي الصقور من وديان الحدود شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في حديث لـ/ المعلومة/،انه” الاوضاع المناخية خلال الساعات 48 القادمة في وديان وتلال المناطق الحدودية شرق ديال ستكون معرضة لهطول امطار غزيرة وسط احتمالات قوية بتدفق سيول جارفة ما يعني بان الوجود فيها خطر جدا”.

واضاف اكرم،ان” وجه نداء عاجل لصيادي الصقور البرية بضرورة الاسراع بمغادرة الوديان والتلال في المناطق الحدودية فورا قبل وصول موجة الامطار الغزيرة لتفادي محاصرتهم مؤكدا بان الوضع المناخي ربما يسوء جدا في الساعات القادمة مع التقرير المتوفرة من قبل الانواء الجوية”.

وكانت مناطق شرق ديالى تعرضت قبل ايام الى موجة سيول جارفة بسبب هطول امطار بمعدلات عالية جدا”.انتهى 25 ف

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