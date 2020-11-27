الهجرة تعلن خلو محافظة ديالى من مخيمات النزوح

2020/11/27 | 20:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، ايڤان فائق جابرو، اليوم الجمعة، خلو محافظة ديالى من مخيمات النزوح بعد اغلاق آخر مخيم في قضاء خانقين.

وقالت جابرو في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “محافظة ديالى خلت من مخيمات النزوح بعد اغلاق مخيم الوند الكرفاني في قضاء خانقين وعودة اخر (93) اسرة نازحة بواقع (586) شخصاً الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية ونواحي المحافظة، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي تنظمها الوزارة لإعادة

واضافت جابرو ان ” المخيم كانت تقطنه (1,900) اسرة نازحة بواقع (11,400) فرداً ، مشيرة الى الجهود المبذولة من قبل كوادر الوزارة ومحافظة ديالى وقيادة العمليات فيها الى جانب مساهمتهم في انجاح خطة طوارئ الوزارة الرامية الى اعادة العوائل النازحة الى مناطقها” .

واوضحت انه “بعد اتمام التدقيق الامني لهذه الاسر و بالتعاون مع القوات الامنية تم ايصالها الى مناطق سكناها الاصلية “.

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