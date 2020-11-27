العراق: مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في صدامات بين معارضي الحكومة ومؤيدي الصدر

2020/11/27 | 20:40 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت مصادر طبية عراقية الجمعة أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا بالرصاص وأصيب عشرات إثر صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة وآخرين من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الناصرية في جنوب العراق.

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