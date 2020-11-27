شرطة النجف تصدر' تنويها' حول حادثة مقتل شخص على يد٦ من اخوته

2020/11/27 | 20:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدر شرطة محافظة النجف، الجمعة تنويها حول حادثة مقتل شخص على يد ستة من اخوته، موضحة ان الحادثة قديمة.

وقالت الشرطة في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "بعض مواقع التوصل الاجتماعي تناولت خبرا عن قيام ٦ أخوة بقتل أخيهم..هذا الحادث قديم ويعود الى أول يوم من عيد الأضحى المبارك".واشار البيان الى انه"تم اتخاذ الإجراءات القانونية ولاتزال الأجهزة الأمنية تتابع التحقيق من أجل تطبيق القانون نود أن نوضح أن ما يشاع الجريمة حديثة غير صحيح مطلقا".





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