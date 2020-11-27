قتلى وجرحى بمواجهات بين المتظاهرين العراقيين وأنصار الصدر

2020/11/27 | 20:43 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج الآلاف من أتباع التيار الصدري في تظاهرات واسعة (أحمد الربيعي/ فرانس برس)ارتفاع عدد ضحايا الموجهات بين المتظاهرين وأنصار مقتدى الصدر في الناصرية إلى ثلاثة قتلى و54 جريحاً، وكانت المواجهات قد اندلعت مع أنصار زعيم التيار الصدري، الذين اقتحموا ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، وأحرقوا خيم المتظاهرين محاولين السيطرة عليها، وسط استمرار الانتقادات الشعبية لدور المتفرج الذي تمارسه القوات الأمنية.وخرج الآلاف من أتباع التيار الصدري، اليوم الجمعة، في تظاهرات واسعة في ساحة التحرير ببغداد ومحافظات جنوبية، بعد تحشيد واستعداد لها دام لعدة أيام.ووفقا للناشط سلام اللامي، فإن العشرات من أنصار الصدر، بينهم من يحمل أسلحة خفيفة، حاولوا إخراج المتظاهرين من ساحة الحبوبي لأجل بسط سيطرتهم عليها، واستغلالها لأجنداتهم السياسية، مبينا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "المتظاهرين الموجودين في الخيم حاولوا منعهم من ذلك، ورفضوا الخروج، إلا أن أتباع الصدر بادروا بالاعتداء على المتظاهرين العزل بالرصاص الحي والضرب بالعصي وأنابيب حديدية وسكاكين كانوا يحملونها معهم".

57 جريح وانباء عن سقوط اثنين جراء صدامات بين انصار التيار الصدري ومتظاهري تشرين في ساحة الحبوبي في الناصرية.#العراق #الناصرية pic.twitter.com/gPLfCnCBXA

— moustafaqataan مصطفى القطان (@moustafaqattan) November 27, 2020

وأوضح أن "الاشتباكات تسببت بمقتل متظاهر وإصابة نحو 50 آخرين نقلوا الى مستشفى قريب، بينما بدأ العشرات من أتباع الصدر يتوافدون نحو الساحة، لأجل السيطرة عليها وإخراج المتظاهرين بالقوة"، مبينا أن "عناصر الأمن الموجودين في الساحة لم يحركوا ساكنا إزاء الاعتداء على المتظاهرين".وأكد أن "الوضع مرتبك للغاية، وأن الأحداث قد تتطور في حال استمرار محاولات أتباع الصدر بمحاولات السيطرة على الساحة بالقوة".

أتباع التيار الصدري يقتحمون ساحة الحبوبي بالرصاص الحي ويحرقون الخيموالقمع جاري#الناصرية#الناصرية_تقمع pic.twitter.com/aIv4fOFArw

— مَغٌردِ مَنِ أّرضّ أّلََّسلَأّمَ (@DaloSalar) November 27, 2020

#الناصرية_تقمعجريح آخر في ساحة الحبوبي على يد ارهاب،ين مقتدة الصدر الآن pic.twitter.com/xAj3lPdaSP

— Layla-Hadi |ليلى هادي (@LaylaHadi1) November 27, 2020

شباب الناصرية يتمكنون من ابعاد مليشيات مقتدى الصدر "المسلحة" عن ساحة الحبوبي بعد حرقهم عدد من الخيام في مدخل الساحة وحرق صور شهداء التظاهرات.



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— الحبوبي بيتي 🇮🇶 (@Alhubube) November 27, 2020

§ _ ذي قارإصابة العشرات من متظاهرين ساحة الحبوبي في الناصرية برصاص ميليشيات المجرم مقتدى الصدر.#الناصرية_تقمع pic.twitter.com/TtBrHDN4Rd

— jalalEzidi🤍🍁 (@JalalEzidi2) November 27, 2020

من جهته، أكد مسؤول محلي في المحافظة أن "ساحة الحبوبي تشهد توترا أمنيا، لا سيما مع اندفاع العشرات من أتباع الصدر نحوها، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة المحلية تدخلت للسيطرة على الموقف، محاولة التهدئة، في وقت رفض أتباع الصدر الاستجابة لذلك".وأضاف المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن "أتباع الصدر أحرقوا الآن جميع خيام المتظاهرين، ويعملون على رفع شعاراتهم وصور الصدر داخل الساحة، كما يعملون على إزالة شعارات المتظاهرين".وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، انتقد ناشطون عدم تدخل القوات الأمنية لحماية المتظاهرين.

وحمل الناشط أسعد الناصري الأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث، وقال في تغريدة له "تقصير واضح من الأجهزة الأمنية في منع العصابات المسلحة التي تريد اقتحام ساحة الحبوبي في الناصرية، ووقوع عدد من الجرحى حالة أحدهم خطرة"، داعيا العشائر إلى "الوقوف مع أولادها لمنع هذا الاستهتار بدماء الأبرياء".

تقصير واضح من الأجهزة الأمنية في منع العصابات المسلحة التي تريد اقتحام ساحة الحبوبي في الناصرية.



ووقوع عدد من الجرحى حالة أحدهم خطرة.



على العشائر أن تقف مع أولادها، لمنع هذا الاستهتار بدماء الأبرياء.

— أسعد الناصري (@asaadalnaseri) November 27, 2020

أما الناشط عمر الجنابي، فقال في تغريدة له "الناصرية تقمع لأنها رفضت تسليم ساحة التظاهر إلى أتباع الصدر لاستغلالها، سياسيو الحكومة ووزارة الداخلية وجميع أجهزة الأمن العراقية يغطون في سبات عميق خوفا من المليشيات المسلحة".

غوغائية اتباع الصدر لا علاج لها#الناصرية_تقمع لأنها رفضت تسليم ساحة التظاهر إلى أتباع مقتدى لاستغلالها سياسيالحكومة ووزارة الداخلية وجميع أجهزة الأمن العراقية تغط في سبات عميق خوفا من الميليشيات المسلحة.



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— عمر الجنابي (@omartvsd) November 27, 2020

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