صحة الكرخ توزع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/11/27 | 20:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الجمعة، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسلجة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الثاني 2020)، إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم"، توزعت على النحو التالي:".

عدد الاصابات 405 موزعة كالآتي:

أبو دشير-----------14

أبو غريب ----------21

الإسكان------------3

الاعلام-------------9

البياع -------------15

التاجي-------------25

التراث ----------- 4

الحرية -------------12

الخطيب -----------5

الدورة--------------21

الرحمانية -----------2

السيدية ----------- 7

الشالجية-----------11

الشعلة ------------- 22

الصالحية -----------2

الطارمية-------------3

الطوبجي -----------4

العامرية-------------17

العطيفية------------8

العلاوي. -----------1

الغزالية--------------19

القادسية ------------7

الكاظمية -------------12

اللطيفية -----------6

المحمودية------------16

المكاسب -----------3

المنصور -------------11

النصر والسلام -------8

المواصلات ---------3

الوشاش -----------5

اليرموك -------------10

اليوسفية ------------7

جكوك--------------4

حي الجامعة-----------15

حي الجهاد------------13

حي الخضراء-----------11

حي العدل -----------18

حي العامل------------16

سبع البور -----------8

شارع حيفا -----------2

سكنة جانب الرصافة -------3

محافظة ديالى -----------2

الشفاء:

345

الوفيات:

2

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