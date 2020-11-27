2020/11/27 | 20:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بالرصاص وأصيب عشرات، الجمعة، في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة وآخرين من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الناصرية في جنوب العراق، حسب مصادر طبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية.. ارتفاع حصيلة قتلى الصدامات بين المحتجين وأنصار الصدر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناصرية.. ارتفاع حصيلة قتلى الصدامات بين المحتجين وأنصار الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).